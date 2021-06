Roma: Campidoglio, biblioteca digitale gratuita "e-Lov. Leggere ovunque" arriva nei mercati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'avvio nel quartiere di Tor Bella Monaca davanti al Teatro e nelle fermate degli autobus e nelle stazioni della metropolitana, stamattina presso il Mercato Magliana, alla presenza dell'assessore allo sviluppo economico e lavoro di Roma Capitale Andrea Coia, sono stati inaugurati i pannelli raffiguranti copertine di libri, audiolibri e brani musicali scaricabili gratuitamente tramite un Qrcode che può essere letto da smartphone o tablet. Un prezioso patrimonio culturale gratuito messo a disposizione della comunità che permette di accedere a oltre 200 titoli, suddivisi in varie sezioni, in maniera facile e immediata, con la possibilità di scegliere tra grandi classici italiani e classici da tutto il mondo, scrittura delle donne, libri per ragazzi, poesie, teatro, musica classica e opera. (segue) (Com)