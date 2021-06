Roma: Campidoglio, biblioteca digitale gratuita "e-Lov. Leggere ovunque" arriva nei mercati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ideato dal Forum del Libro e da Biblioteche di Roma, in collaborazione con l'Associazione Liber Liber, e sostenuto fortemente dall'Assessorato Sviluppo economico e Lavoro, il progetto mira ad aumentare la platea dei potenziali lettori tra coloro che vanno a fare la spesa ogni giorno nei mercati della Capitale. Proprio agli utenti dei rionali sono state dedicate due sezioni speciali nei pannelli appositamente ridisegnati per le nuove installazioni: "Cibo e cucina" con titoli pensati per gli appassionati di enogastronomia tra cui il celebre "Ricettario di Artusi" e "Roma" con libri che raccontano la storia della città, dall'Antica Roma alla Repubblica Romana, e i suoi maggiori poeti. (segue) (Com)