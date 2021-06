Roma: Campidoglio, biblioteca digitale gratuita "e-Lov. Leggere ovunque" arriva nei mercati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con circa 1.600 QRCode che equivalgono ad altrettanti punti di accesso alla biblioteca virtuale nei 40 pannelli totali installati, la rete dei nostri rionali si arricchisce di un servizio culturale importante che può migliorare l'esperienza di acquisto dei consumatori. Per chi ha pochi minuti o per chi si vuole avvicinare gradualmente al modo dei libri, abbiamo previsto anche racconti brevi con specificato il tempo di lettura. Il nostro è un invito a condividere un percorso di crescita collettiva in un contesto vitale e sempre più polifunzionale come quello dei mercati di Roma" dichiara l'assessore allo Sviluppo economico e lavoro di Roma Capitale Andrea Coia. L'assessorato Sviluppo economico e lavoro sta studiando ipotesi per sviluppare ulteriormente il progetto di divulgazione culturale già dopo l'estate, coinvolgendo i centri di formazione capitolina e le sedi territoriali della Rete Col che hanno un'utenza giovane affinché la lettura possa essere una fonte di ispirazione e crescita per le nuove generazioni. (Com)