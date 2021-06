Albania: presidente Meta, grave decisione Parlamento di vietare ai giornalisti di seguire i lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di impedire ai giornalisti l'ingresso in Parlamento, per seguire i lavori delle commissioni, è una decisione "inaccettabile e antidemocratica". Lo ha affermato il presidente albanese Ilir Meta, secondo cui si tratta di una decisione "scandalosa" presa dall'attuale Parlamento "monista" di cui fa parte solo il Partito socialista al governo. Secondo Meta, tale decisione va contro la libertà di stampa e contro i pareri della commissione di Venezia (organismo consultivo del Consiglio d'Europa). "E' condannabile, inaccettabile e antidemocratica, la decisione del Parlamento formato da un partito di impedire ai giornalisti di lavorare in maniera indipendente e di sostituire i media ufficiali controllati (dallo Stato)", ha dichiarato Meta. "Invito il Parlamento monista e la maggioranza a ritirare immediatamente queste pratiche simili a quelle del regime di Lukashenko (il leader bielorusso, Aleksandar), che stanno seriamente danneggiando il percorso europeo dell'Albania", ha affermato il presidente. (Alt)