Roma: Pd Lazio, prefetto valuti scorta per Tiziana Ronzio

- "Quanto è accaduto ieri a Tor Bella Monaca è di una gravità assoluta. L'aggressione a Tiziana Ronzio e suo figlio da parte di esponenti del Clan Moccia è un atto di intimidazione nei confronti di chi in quel territorio in prima persona sta mettendo in crisi (insieme all'importante lavoro di repressione delle forze dell'ordine) un sistema omertoso e violento". Così in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "Tiziana con la sua associazione rappresenta in quel quartiere un'alternativa concreta e quotidiana fatta di cultura della legalità e di socialità alla violenza della criminalità mafiosa. Solo il pronto intervento dei carabinieri del comando di Tor Bella Monaca (a cui va un infinito ringraziamento per questo e per tutto il resto) ha evitato il peggio. Il Prefetto valuti se mettere a disposizione di Tiziana Ronzio una protezione più continua dotandola di una scorta. Il coraggio di Tiziana è straordinario ma il coraggio da solo può non bastare", conclude.(Com)