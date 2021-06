Epifani: Cgil Roma e Lazio, se ne va nostro "cavaliere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'improvvisa scomparsa di Guglielmo Epifani ci ha lasciato sgomenti e senza parole. Se ne è andato un 'cavaliere' della Cgil. Proprio così. Guglielmo possedeva la gentilezza di un galantuomo di altri tempi e al contempo la passione e l'ardore del militante innamorato del proprio lavoro, che aveva elevato a missione. Non si può non essergli affezionati e grati. E non si può, in questo momento, non essere tristi e addolorati. Il sindacato, la politica, il Paese hanno perso una persona perbene". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Lo ricordiamo – continua la nota – qualche mese, al funerale di Raffaele Minelli, ex segretario della Camera del Lavoro di Roma: un'ulteriore testimonianza, se ce ne fosse bisogno, del legame profondo e mai interrotto con la sua Cgil, l'organizzazione cui aveva dedicato gran parte della sua vita. Guglielmo ci lascia un'eredità importante: la difesa della dignità del lavoro, costruita giorno per giorno. Un insegnamento che, specie di questi tempi, confusi e maledetti, il sindacato dovrà dimostrare di saper raccogliere e mettere in pratica. Alla moglie Giusi, il nostro abbraccio e la nostra vicinanza".(Com)