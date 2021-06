Libia: Partito giustizia e costruzione, “elezioni si tengano entro il 24 dicembre”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Partito libico giustizia e costruzione (affiliato ai Fratelli musulmani), Muhammad Sawan, ha ribadito il proprio sostegno alla road map del Foro di dialogo libico per andare alle elezioni entro il 24 dicembre 2021, “senza alcun ostacolo o ritardo”. In un post su Facebook, Sawan ha denunciato “l'ostruzionismo” del governo nello svolgere il proprio ruolo e “l'incapacità” dell’organo esecutivo di adempiere ai propri doveri. L’esponente del partito islamico ha poi condannato l'attentato terroristico suicida che ha preso di mira un posto di blocco a Sebha, nel sud della Libia, rivendicato dallo Stato islamico e costato la vita a due ufficiali di sicurezza. Il politico ha inoltre espresso preoccupazione per le sparizioni forzate, gli attacchi alle donne e la scia di omicidi nell’est del Paese dominato dal generale Khalifa Haftar. Sawan ha invitato le autorità competenti, e in particolare il ministero dell’Interno del governo di unità nazionale, a perseguire i colpevoli, estendere la propria sovranità su tutto il territorio e ad utilizzare la massima fermezza contro i gruppi terroristici e le bande criminali fuorilegge, ha affermato Sawan. (Lit)