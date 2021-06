Moldova: Commissione elettorale decide aumento numero seggi all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale della Moldova ha approvato oggi un nuovo elenco di seggi elettorali all'estero per le elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio. Ci sarà un totale di 146 seggi rispetto ai 139 della precedente decisione, che ha suscitato critiche da parte di diversi candidati elettorali e della società civile. Lo riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Agora.md". Secondo il progetto proposto dal rappresentante Commissione elettorale centrale, Sergiu Gurduza, verrà aperto un solo seggio invece di due ad Atene e si rinuncerà a quello di Oradea, in Romania. Saranno invece aperte altri tre seggi elettorali in Germania e nel Regno Unito, altre due in Francia e uno in Italia. Inoltre, diverse sezioni saranno trasferite in Russia, aumentando il numero di quelle nella regione di Mosca. Diversi membri della Commissione elettorale centrale hanno affermato che la proposta non riflette la necessità di seggi all'estero, ma che l'iniziativa è stata sostenuta come forma di compromesso. Inizialmente, il ministero degli Affari esteri e dell'Integrazione europea ha proposto l'apertura di oltre 190 seggi elettorali.(Rob)