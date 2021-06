Romania: Iohannis, israeliani e palestinesi hanno il diritto di vivere in pace e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania crede che sia gli israeliani che i palestinesi abbiano il diritto di vivere in pace e sicurezza e sta conducendo una campagna, insieme ai suoi principali partner internazionali, per far avanzare la soluzione dei due Stati, entro i parametri stabiliti dal diritto internazionale. Lo ha affermato il presidente romeno Klaus Iohannis in conferenza stampa congiunta con l'omologo israeliano, Reuven Rivlin, che sta effettuando una visita di stato in Romania. "In considerazione delle recenti violenze in cui sono cadute vittime israeliane e palestinesi e che ci ha rattristato tutti, abbiamo rinnovato le nostre condoglianze per la perdita di vite umane ed espresso l'auspicio che vengano affrontate le cause profonde del conflitto, in modo che si possa raggiungere una pace duratura nella regione", ha sottolineato il capo di Stato romeno a Palazzo Cotroceni. Iohannis ha affermato che nei colloqui con la sua controparte ha sottolineato "la necessità di attuare misure di rafforzamento della fiducia, ribadendo l'importanza di riprendere i colloqui diretti che portino a una soluzione a due Stati". In questo contesto, il presidente romeno ha espresso apprezzamento per la ripresa dei lavori del Middle East Quartet e ho accolto con favore il coinvolgimento degli Stati Uniti, insieme all'Unione Europea e agli Stati arabi della regione, per creare un quadro favorevole alla ripresa del processo di pace. (Rob)