Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, è interesse alleati investire di più in nostra sicurezza

- E' nell'interesse degli alleati investire di più nella sicurezza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al Consiglio Atlantico per presentare in anteprima il vertice di lunedì prossimo. "E' nell'interesse degli alleati investire di più nella nostra sicurezza" e la decisione risale al Summit del 2014 quando "abbiamo deciso che gli alleati che spendevano meno del 2 per cento, dovevano aumentare. La buona notizia è che questo è ciò che esattamente hanno fatto gli europei e il Canada dal 2014 e ora abbiamo il settimo anno consecutivo di aumento della spesa in difesa tra Europa e Canada", ha ricordato. "Dobbiamo ancora lavorare e investire in difesa" e "nell'Agenda Nato 2030 si prevede di continuare a investire e di spendere insieme. Ma "sono ottimista perché ho visto l'impegno da parte degli alleati europei nelle decisioni prese nel 2014", ha sottolineato. Infine, Stoltenberg ha ricordato che l'Amministrazione Usa di Joe Biden sostiene "molto" la Nato e che, "con alti e bassi, gli Usa spendono molto più del 2 per cento del Pil in difesa, investono fortemente in difesa e accolgo questo". (Beb)