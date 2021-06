Speciale difesa: Nord Macedonia, Corte d'appello conferma carcere per ex direttore intelligence Mijalkov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello ha confermato il regime carcerario per l'ex direttore dell'intelligence macedone, Saso Mijalkov. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i giudici hanno così respinto la richiesta di Mijalkov di poter preparare in libertà la propria difesa in vista del processo d'appello. L'ex direttore dell'intelligence è agli arresti dal 23 febbraio. Il 26 febbraio è stato condannato in primo grado a 12 anni di carcere per coinvolgimento in alcune intercettazioni illegali condotte dal 2008 al 2015 e per la distruzione delle apparecchiature usate per le intercettazioni. Il processo, denominato Target-Fortress, si è concluso il 26 febbraio in primo grado con la condanna di 11 imputati. Fra i condannati compare anche l'ex ministra dell'Interno Gordana Jankulovska, condannata a 4 anni di reclusione. Tra gli intercettati c'erano funzionari dei partiti allora all'opposizione, uomini d'affari e un giornalista, ma anche ministri dello stesso governo guidato da Nikola Gruevski. Dopo la lettura della sentenza il procuratore Lence Ristoska ha chiesto la reclusione in carcere per Saso Mijalkov invece degli arresti domiciliari a cui era inizialmente sottoposto. Il procuratore ha motivato la richiesta con il pericolo di fuga. (Seb)