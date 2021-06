Speciale difesa: Usa, “leva militare discriminatoria per gli uomini”, la Corte suprema non si esprime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti non si pronuncerà su una petizione presentata dalla Coalizione nazionale per gli uomini (Ncfm), secondo cui l’obbligo di registrazione per la leva militare sarebbe discriminatorio nei confronti dei cittadini di sesso maschile. Lo riporta l’emittente “Cnbc”. La petizione era stata promossa in particolare da due membri della Ncfm, James Lesmeister e Anthony Davis, che hanno impugnato il “Military selective service act” del 1981, che richiede a ogni uomo statunitense (e non alle donne) di registrarsi per la leva militare al compimento dei 18 anni. All'epoca la Corte ritenne che, essendo escluse dalle attività di combattimento, "le donne non sono indispensabili in fase di arruolamento". Tuttavia, il dipartimento della Difesa ha revocato nel 2013 il divieto alle donne di servire in combattimento, e dal 2015 le donne sono in grado di servire in qualsiasi ruolo nelle forze armate degli Stati Uniti. (Nys)