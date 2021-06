Speciale difesa: Taiwan, incursioni aeree cinesi in forte calo dopo la dichiarazione congiunta Usa-Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività militare della Cina attorno a Taiwan ha registrato un calo sensibile dopo la dichiarazione congiunta diffusa da Stati Uniti e Giappone il 16 aprile scorso, a margine dell'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Joe Biden e il primo ministro Yoshihide Suga. La dichiarazione fa esplicito riferimento a Taiwan per la prima volta da decenni, esprimendo ferma opposizione a qualsiasi tentativo di mutare lo status quo e accrescere le tensioni attorno all'Isola. Secondo i dati elaborati dal quotidiano "Nikkei", la Cina ha inviato velivoli militari all'intero della zona di identificazione per la difesa aerea di Taiwan (Adiz) per 75 giorni tra il primo gennaio e il 16 aprile scorsi, una media di cinque giorni la settimana. Hanno effettuato le incursioni un totale di 275 velivoli a reazione cinesi, perlopiù aerei da combattimento J-10 e J-16: una media di 3,4 aerei per ogni "incidente". (Cip)