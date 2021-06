Speciale difesa: Siria, nuovo bombardamento forze governative a sud di Idlib, un morto e cinque feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha causato almeno un morto e cinque feriti un nuovo bombardamento effettuato dalle forze del governo di Damasco contro i villaggi di Balyun e Maratah, nella regione di Jabal al Zawiya, nel sud del governatorato di Idlib, in Siria. L’attacco è stato effettuato con proiettili di artiglieria, per il secondo giorno consecutivo. Secondo quanto ha annunciato su Twitter la Difesa civile siriana, organizzazione locale di volontari, non vi sono altre persone ferite o colpite dal raid. In precedenza, domenica 6 giugno, le forze del governo siriano avevano effettuato un altro attacco contro centri abitati situati a sud di Idlib e a nord di Hama, causando almeno un morto e tre feriti.La provincia siriana di Idlib potrebbe assistere nei prossimi giorni a un’escalation di attacchi da parte delle forze governative e della Russia, poco prima che il Consiglio di sicurezza dell’Onu cominci a discutere il rinnovo del meccanismo per autorizzare l’ingresso di aiuti umanitari dal valico di frontiera di Bab al Hawa, posto sotto il controllo dell’opposizione. Lo affermano diversi osservatori siriani e internazionali, citati dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. La Russia e la Siria sono contrarie all’autorizzazione in questione, poiché la ritengono una violazione della sovranità siriana e richiedono che l’ingresso di aiuti avvenga unicamente tramite i valichi posti sotto il controllo del governo di Damasco. L’eventuale escalation dovrebbe precedere anche il prossimo colloquio del meccanismo diplomatico di Astana (comprendente Russia, Turchia e Iran), prima dei cui incontri Russia e Siria hanno più volte aumentato la frequenza degli attacchi nel nord-ovest del Paese. (Res)