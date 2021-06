Speciale difesa: Libano, ministero Difesa sigla accordo per sminamento con programma Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto luogo ieri presso il ministero della Difesa libanese la sigla di due accordi legati allo sminamento del Paese, uno firmato con il Programma dell’Onu per lo sviluppo (Undp) e l’altro concluso tra Undp e l’ambasciata dei Paesi Bassi a Beirut. L’accordo fra ministero e Undp mira ad affrontare l’impatto umanitario e le conseguenze sullo sviluppo della presenza di mine inesplose e residuati bellici, oltre a potenziare il Centro d’azione libanese per le mine (Lmac). L’accordo siglato fra Undp e l’ambasciata olandese riguarda invece la donazione effettuata dai Paesi Bassi per coprire, per un periodo di tre anni, tutte le spese del Programma d’azione nazionale libanese per le mine (Lmap). Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, la ministra della Difesa e responsabile del portafoglio degli Esteri ad interim, Zeina Akar, l’ambasciatore olandese in Libano, Hans Peter van der Woude, e la rappresentante residente dell’Undp in Libano, Celine Moyroud. (Res)