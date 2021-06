Speciale difesa: Iraq, comandante Centcom McKenzie “preoccupato” per uso droni contro strutture Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante del Comando centrale (Centcom) statunitense, generale Kenneth McKenzie, ha espresso “preoccupazione” per l’utilizzo – da parte di gruppi armati antistatunitensi – di piccoli droni per attaccare basi militari e forze Usa in Iraq. L’ufficiale lo ha dichiarato alla stampa, sottolineando che “gli attacchi dei gruppi armati mirano a esercitare pressione sulle forze statunitensi e a cacciarle dal Paese” e che le sue forze adotteranno le misure necessarie per difendersi. Le forze Usa si trovano in Iraq su invito del governo iracheno, ha aggiunto McKenzie, elogiando il ruolo svolto dalle forze di Baghdad e lo sviluppo delle loro capacità di combattimento. Lo scorso fine settimana, due droni lanciati da ignoti sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea della base di Ain al Asad, nel governatorato iracheno dell’Anbar, che ospita truppe statunitensi. (Res)