Speciale difesa: Arabia Saudita-Regno Unito, viceministro Difesa Khaled bin Salman incontra Raab

- Il viceministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khaled bin Salman, ha incontrato ieri il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab. Durante il colloquio le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali, nel quadro del partenariato strategico fra i due Paesi, e delle modalità per rafforzarle, particolarmente nell’ambito della difesa. L’incontro ha visto una discussione degli sforzi compiuti da Riad e Londra per potenziare, mantenere e proteggere la sicurezza regionale da qualsiasi minaccia, e il loro ruolo nel garantire la pace e la sicurezza internazionali. Al centro della conversazione vi sono stati anche gli ultimi sviluppi in Yemen, alla luce dell’iniziativa lanciata da Riad per porre fine al conflitto nel Paese. (Res)