Speciale difesa: Aeronautica, al via esercitazione “Falcon Strike 2021”, impegnati F-35 di quattro Paesi

- Ha preso il via, dalla base aerea di Amendola, sede del 32mo Stormo, l’esercitazione aerea multinazionale ‘Falcon Strike 2021’, uno degli eventi addestrativi più importanti dell’anno organizzati dall’Aeronautica militare, che fino al 15 giugno vedrà impegnati oltre 50 velivoli tra caccia, aerei da trasporto e da rifornimento in volo ed altri assetti di supporto. Per la prima volta in Europa, nell’ambito di un evento esercitativo multinazionale, opereranno insieme F-35A ed F-35B di quattro diverse Nazioni che hanno aderito al programma Joint Strike Fighter (Jsf): Stati Uniti, Italia, Regno Unito e Israele. L’esercitazione, che come riferisce un comunicato si svolge sotto il comando e controllo del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), ha l’obiettivo di riprodurre uno scenario operativo in cui si svolgono operazioni aeree complesse con assetti di quinta generazione appartenenti a diverse nazioni. (Com)