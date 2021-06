Ambiente: Di Maio, serve governance integrata del mare a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria “una governance integrata del mare a livello internazionale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all’evento “Oceani e Salute", organizzato dall’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. Di Maio ha ricordato che anche la Farnesina sta facendo la sua parte in merito, come rappresentato dalla creazione della Cabina di regia sul mare presieduta dal sottosegretario Di Stefano, con l’obiettivo di offrire al Paese di concerto con tutte le amministrazioni interessate una piattaforma di coordinamento della dimensione internazionale del mare. Di Maio ha ricordato infine che “i più grandi amici del mare sono i membri del corpo diplomatico italiano e degli altri Paesi”, grazie al loro lavoro quotidiano per negoziare accordi “con compromessi ambiziosi” che tendono, soprattutto in questa fase storica, a salvaguardare valori e principi che passano per la sostenibilità e per la protezione dell’ambiente. “E se anche in questo momento, ad esempio a livello europeo, non stiamo dando l’ok all’accordo commerciale con i Paesi dell’America latina (Mercosur) è perché non vi sono ancora abbastanza garanzie sulla tutela dell’ambiente e in particolare della foresta amazzonica”, ha aggiunto Di Maio. (Res)