Milano: all'istituto Besta erogati oltre cinquemila servizi di neuro-telemedicina in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da Covid-19 ha velocizzato un processo da tempo in fase di studio ed elaborazione alla Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta. È infatti partito nel periodo di emergenza e ha preso piede in poche settimane il servizio di neuro-telemedicina, che ha raggiunto consistenti numeriche in termini di prestazioni erogate e un ottimo livello di gradimento da parte dei pazienti. I dati sono stati raccolti in uno studio pubblicato sulla rivista della Società italiana di neurologia (Sin) "Neurological Sciences": realizzato sotto la guida del dottor Davide Pareyson, direttore del dipartimento tecnico-scientifico di malattie neurodegenerative e neurologiche rare e dell'unità operativa complessa malattie neurodegenerative e neurometaboliche rare, dipartimento di neuroscienze cliniche, e l'Ingegner Francesca De Giorgi, direttore dell'Uoc Servizio Informatico, ha coinvolto diverse strutture dell'Istituto. "La telemedicina in Italia ha avuto un'applicazione limitata in ambito neurologico, e non solo, fino allo scoppio della pandemia Covid-19, principalmente a causa della mancanza di regolamenti formali e di un riconoscimento di rimborsabilità da parte del sistema sanitario nazionale – spiega in una nota il dottor Pareyson -. A marzo dello scorso anno, durante le prime settimane di emergenza, siamo stati sommersi da e-mail, telefonate, Whatsapp e richieste di messaggi di consultazioni, opinioni, sostegno da parte di pazienti e famiglie, ma nessuno di questi mezzi poteva essere considerato un modo sicuro di fornire assistenza. Avevamo bisogno di una soluzione rapida per garantire l'assistenza ai pazienti e definire un percorso assistenziale standardizzato". (segue) (Com)