Milano: all'istituto Besta erogati oltre cinquemila servizi di neuro-telemedicina in un anno (2)

- "Siamo partiti con un progetto pilota su quattro aree (malattie neurologiche rare, malattia di Parkinson, Sclerosi Multipla e Neurologia infantile) da subito, per una fase pilota di due settimane,- aggiunge l'ingegner De Giorgi -. In poco tempo, quindici giorni, in piena pandemia, abbiamo esteso il servizio a tutto l'istituto utilizzando strumenti esistenti, integrati e strutturati in un flusso di lavoro, per poi passare a una piattaforma dedicata. Abbiamo sviluppato una procedura che contemplasse in maniera organica tutti gli aspetti relativi a privacy, protezione dei dati, integrazione con il patrimonio informativo aziendale e rendicontazione delle prestazioni. Una vera e propria trasformazione digitale del processo clinico in grado di garantire la necessaria continuità di cura". Complessivamente, dall'inizio della pandemia fino al 30 settembre 2020, sono stati eseguiti 3.167 servizi medici tramite Neurotelehealth per quasi 1.700 pazienti, tra adulti e bambini, da parte di 88 professionisti sanitari (52 neurologi per adulti, 20 neurologi infantili, 2 neurochirurghi, 6 psicologi infantili, 3 terapisti del linguaggio e 5 neuropsicomotricisti). La Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta ha fornito 1.618 Televisite (visite neurologiche di follow-up per adulti e bambini, visite neurochirurgiche, servizi di consulenza genetica), 55 test neuropsicologici per adulti e 1494 altri servizi sanitari per bambini, quali valutazione clinica multidisciplinare e multidimensionale, consulenza o supporto psicologico, apprendimento, lingua e riabilitazione del linguaggio, telemonitoraggio neurofunzionale e coaching dei genitori. Il servizio di teleneuroriabilitazione è stato attivato per 53 bambini (27 pazienti con disturbi del linguaggio e/o dell'apprendimento e 26 pazienti con disturbi motori dello sviluppo). La maggior parte dei servizi di telemedicina si è svolta nel periodo pandemico, ma ormai è un servizio a tutti gli effetti consolidato e utilizzato come modalità ordinaria di gestione del processo di cura. (segue) (Com)