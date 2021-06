Milano: all'istituto Besta erogati oltre cinquemila servizi di neuro-telemedicina in un anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In parallelo abbiamo preparato due questionari online (uno per adulti e uno per i bambini) da completare al termine delle televisite con l'obiettivo di valutare il livello di soddisfazione e poter recepire con attenzione anche i ritorni da parte del paziente per migliorare il servizio offerto. Siamo riusciti a raggiungere un alto grado di soddisfazione, quasi 9 su una scala da 1 a 10, e soprattutto una assoluta valorizzazione della efficacia del contatto fra medico e paziente - aggiunge De Giorgi -. La consapevolezza della congruità dello strumento e il livello di adesione così elevato hanno agito da leva per ampliare sempre di più i servizi che vedono in misura crescente coinvolto e protagonista il paziente. Ora siamo pronti a lanciare una app istituzionale per la fruizione dei servizi di telemedicina in mobilità". "Il servizio è tuttora attivo con grande soddisfazione – conclude il dottor Pareyson -. Da settembre ci siamo dotati di una piattaforma certificata come strumento medicale per la telemedicina, nel rispetto di tutti i parametri richiesti dalle normative attuali. C'è anche una tariffazione regionale. Sicuramente ci sono prospettive di crescita: l'uso nei trial clinici per valutare l'adesione alla terapia sperimentale, lo sviluppo di scale cliniche dedicate per la valutazione a distanza, progetti di tele-cooperazione tra lo specialista e il medico di medicina generale solo per fare degli esempi. Siamo all'inizio di una vera e propria rivoluzione dei percorsi assistenziali in cui il bilanciamento fra conoscenza clinica e potenzialità offerte dal digitale sarà la vera sfida. Li stiamo sviluppando". (Com)