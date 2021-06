Trasporto aereo: ToMontenegro, primo volo da Podgorica a Belgrado il 10 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferiva il 10 maggio il portale "Investitor", i primi voli della nuova compagnia di bandiera montenegrina dovrebbero riguardare oltre Belgrado anche le destinazioni di Lubiana e Francoforte. "Queste rotte sono confermate e sicure. In base alle restrizioni (anti Covid) e alla disponibilità dei posti verrà stilato il calendario definitivo", ha affermato allora il sottosegretario agli Investimenti Zoran Radunovic aggiungendo che c'è un grande interesse per i voli da e verso Lubiana. "Avremo anche servizi per Belgrado da Podgorica e Tivat. La direzione della compagnia sta negoziando su potenziali destinazioni aggiuntive", ha detto Radunovic. Secondo fonti del portale "Ex-Yu aviation" è probabile che anche Istanbul faccia parte delle prime destinazioni coperte da ToMontenegro. La compagnia deve sostituire la vecchia Montenegro Airlines dopo che questa è stata chiusa lo scorso dicembre. (segue) (Seb)