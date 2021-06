Trasporto aereo: ToMontenegro, primo volo da Podgorica a Belgrado il 10 giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Montenegro Airlines è ufficialmente entrata in procedura fallimentare secondo quanto riferiva il 4 maggio la stampa locale. La procedura di fallimento era stata richiesta dall'Agenzia delle entrate e delle dogane del Paese balcanico a causa di un debito fiscale di 11,9 milioni di euro. Montenegro Airlines ha chiuso completamente le attività lo scorso 26 dicembre. La compagnia aerea ha dichiarato il giorno prima di aver deciso di compiere questo passo a causa della decisione del governo di non sostenerla finanziariamente in futuro. Il tema della formazione della nuova compagnia di bandiera si incrocia con quello della concessione degli aeroporti di Podgorica e Tivat. La società Aeroporti del Montenegro ha pubblicato il concorso per la nomina del suo nuovo direttore esecutivo, e secondo precedenti annunci accoglierà le candidature fino alla giornata di domani. (segue) (Seb)