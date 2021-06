Trasporto aereo: ToMontenegro, primo volo da Podgorica a Belgrado il 10 giugno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ha nominato in precedenza Ognjen Jovovic nuovo direttore esecutivo ad interim. "Jovovic manterrà l'incarico fino all'elezione del nuovo direttore esecutivo, che sarà selezionato attraverso un concorso", ha precisato una nota della società. Jovovic, già membro del consiglio di amministrazione, è stato nominato dopo le dimissioni presentate dall'ex direttrice ad interim Ana Loncarevic Badnjar. Nelle scorse settimane il presidente dell'Associazione delle compagnie franco-montenegrine, Rajko Uskokovic, ha reso noto che la compagnia francese Aeroports de Paris è "sempre interessata" a prendere in concessione gli aeroporti montenegrini di Podgorica e di Tivat. La decisione di dare in concessione gli aeroporti di Podgorica e Tivat per 30 anni è stata presa dal governo precedente tre anni fa. I rappresentanti del governo di allora stimavano che l'offerente selezionato avrebbe investito almeno 200 milioni di euro in 30 anni. Il nuovo governo è più a favore di una soluzione che preveda che gli aeroporti restino di proprietà statale. (Seb)