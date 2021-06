Azerbaigian: arrivato in visita l'assistente segretario di Stato Usa Philip Reeker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente segretario di Stato Usa per gli affari europei ed eurasiatici Philip Reeker è arrivato in Azerbaigian per la visita nel Paese del Caucaso. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa". Nell'ambito della visita, verranno discusse questioni bilaterali e regionali durante gli incontri che si terranno con i funzionari azerbaigiani. Nei giorni scorsi Reeker ha visitato la Georgia e si recherà successivamente anche in Armenia, per concludere il tour nei Paesi del Caucaso. (Rum)