© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un uomo colto, intelligente, tranquillo ma estremamente fermo nella difesa dei principi nei quali credeva e molto determinato nella lotta e nell’impegno a favore dei lavoratori come sindacalista, come politico e come intellettuale". Così Massimo D’Alema alla camera ardente di Guglielmo Epifani, ex leader della Cgil ed ex segretario del Pd, morto all'età di 71 anni.(Rin)