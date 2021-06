Cina-Israele: Xi Jinping si congratula con nuovo presidente di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina attribuisce "grande importanza allo sviluppo delle relazioni con Israele" ed "è pronta a collaborare per consolidare la fiducia politica reciproca tra i due Paesi, approfondire la cooperazione in vari campi e spingere il partenariato verso un nuovo livello a beneficio dei due popoli". Lo ha dichiarato oggi il presidente Xi Jinping nel corso di una telefonata con Isaac Herzog per congratularsi per l'elezione di quest'ultimo a capo dello Stato di Israele. Nel messaggio di congratulazioni, Xi Jinping ha sottolineato anche che "negli ultimi anni Cina e Israele hanno avuto intensi scambi a tutti i livelli e che la cooperazione ha mostrato notevoli risultati". (Cip)