Energia: Squeri (FI), per centrare obiettivi Ue va rivisto nostro Piano

- Il deputato e responsabile energia del gruppo di Forza Italia alla Camera, Luca Squeri, intervenendo nel corso dell'audizione al ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha affermato: "Siamo insoddisfatti del modo in cui è strutturato il Piano energetico nazionale: il raggiungimento degli obiettivi europei è, a oggi, irrealistico. Per produrre 70 gigawatt 'verdi' servirebbero, infatti, 50 impianti nucleari del modello francese: non è pensabile riuscire a farlo puntando su fotovoltaico e eolico, in attesa dell'idrogeno, come il governo ha dichiarato di voler fare". Il parlamentare ha aggiunto: "E' necessario dare piena attuazione al principio di neutralità tecnologica, incrementando l'utilizzo di tutte le fonti rinnovabili. I numeri dicono che se utilizzassimo l'accrescimento boschivo al 67 per cento, come avviene in molti Paesi dell'Ue, e sfruttassimo tutti i sottoprodotti agricoli, saremmo in grado di produrre 30 milioni di Tep: questo sì che ci garantirebbe il raggiungimento degli obiettivi. Esortiamo perciò il governo - ha concluso l'esponente di FI - a incrementare l'apporto che le fonti rinnovabili come la biomassa, l'idrico e i biogas possono dare al difficilissimo compito della transizione energetica". (Com)