Romania-Israele: presidente Rivlin, legami profondi che si basano su passato e futuro comune

- I legami profondi tra Romania e Israele si basano sia sul passato che sul futuro comune. Lo ha affermato il presidente israeliano Reuven Rivlin in una conferenza stampa congiunta oggi a Bucarest con l'omologo romeno, Klaus Iohannis. "Era molto importante visitare la Romania prima della fine della mia presidenza. Israele e la Romania sono senza dubbio amici, amici strategici e alleati. I nostri legami profondi si basano sia sul nostro comune passato che sul nostro comune futuro. La comunità ebraica in Romania ha dato un grande contributo alla cultura ebraica, allo sviluppo dell'economia romena e alla costituzione e allo sviluppo dello Stato di Israele", ha affermato il presidente israeliano sottolineando che "il fatto che la Romania sia l'unico Paese del blocco comunista che non ha mai rotto i legami con Israele riflette il forte legame tra i nostri Paesi". (segue) (Rob)