Romania-Israele: presidente Rivlin, legami profondi che si basano su passato e futuro comune (2)

- Il presidente Rivlin ha anche parlato dell'importanza che la Romania faccia i conti con il suo passato. "Naturalmente, noi non dimentichiamo la storia: in passato c'è stato violento antisemitismo, pogrom, uccisioni, soprattutto durante l'Olocausto - ha detto -. Ma ciò che è molto più importante è che la leadership della Romania ha fatto in modo che la storia non venisse dimenticata e che la Romania sia obbligata a combattere senza compromessi contro l'antisemitismo. Apprezziamo molto tutte le misure che la Romania ha preso per trasformare la promessa 'mai più' in esistenza. Ciò include la decisione di costruire un museo della storia degli ebrei e dell'Olocausto in Romania", ha sottolineato Rivlin. A questo proposito, il presidente israeliano ha sottolineato il "ruolo chiave" svolto dal presidente Iohannis nell'adottare la definizione di antisemitismo. (Rob)