Germania: indice Zew aspettative economia in calo a giugno a quota 79,8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice delle aspettative per l'economia tedesca nei prossimi sei mesi, elaborato dal Centro per la ricerca economica europea di Mannheim (Zew), ha subito a giugno un declino di 4,6 punti per attestarsi a quota 79,8. Secondo lo Zew, il risultato è dovuto al fatto che la situazione economica in Germania è ora valutata com'era ad agosto del 2019, ossia prima della crisi del coronavirus. “La ripresa economica sta progredendo”, ha commentato il presidente della Zew, Achim Wambach. L'economista ha aggiunto: “Il calo delle aspettative è in gran parte dovuto alla valutazione di gran lunga migliore della situazione economica, che è ora salita al livello precedente alla crisi”. (Geb)