Myanmar: la giunta militare, abbiamo rispettato gli impegni con l’Asean

- La giunta militare che ha preso il potere in Myanmar “ha rispettato gli impegni” assunti ad aprile con l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi della transizione annunciata dopo il colpo di Stato del primo febbraio. Lo ha detto il ministro degli Esteri nominato dalla giunta, Wunna Maung Lwin, in risposta alle critiche rivoltegli dai capi delle diplomazie dei Paesi Asean in occasione della riunione conclusa ieri a Chongqing, in Cina. In particolare i ministri della regione hanno espresso delusione per i progressi “molto lenti” del Myanmar nella ricerca di una soluzione alla crisi aperta dal golpe. Wunna Maung Lwin ha invece sottolineato i passi in avanti compiuti dalla giunta nella “road map” annunciata dopo il colpo di Stato. (segue) (Fim)