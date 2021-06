Myanmar: la giunta militare, abbiamo rispettato gli impegni con l’Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il ministro – si legge nel resoconto fornito dal quotidiano pro-regime “Global New Light of Myanmar” – ha informato i propri interlocutore che l’unico modo per assicurare un sistema democratico ordinato e genuino è attraverso il programma in cinque punti proclamato a febbraio. La maggior parte dei punti è stata già soddisfatta, in particolare con il rafforzamento le misure di contenimento della pandemia di Covid-19 e con l’istituzione di una nuova commissione elettorale chiamata a indagare sui brogli durante le elezioni dello scorso novembre”. Il riferimento è alle irregolarità denunciate dai militari durante il voto che ha portato il partito della deposta leader Aung San Suu Kyi, la Lega nazionale per la democrazia, a dominare il parlamento che si sarebbe dovuto riunire per la prima volta proprio il primo febbraio, giorno del golpe. La giunta militare ha giustificato il proprio intervento eversivo proprio con l’obiettivo di “difendere la democrazia” e di destituire la vecchia commissione elettorale, che aveva respinto i ricorsi contro i risultati. (segue) (Fim)