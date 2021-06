Myanmar: la giunta militare, abbiamo rispettato gli impegni con l’Asean (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da allora le violenze in corso nel Paese hanno provocato la morte di almeno 849 persone secondo l’Associazione di assistenza ai prigionieri politici (Aapp) e l’arresto di più di 4.500 tra manifestanti e oppositori, tra cui il presidente Win Myint e la stessa consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. Nelle ultime settimane gli scontri sono cresciuti d’intensità in particolare nelle aree periferiche del Paese e hanno visto il sempre più forte coinvolgimento delle milizie armate etniche. Lo scorso aprile a Giacarta l’Asean, alla presenza del capo della giunta militare birmana Min Aung Hlaing, ha diramato una dichiarazione congiunta nella quale ha chiesto lo stop alle violenze, il rilascio dei prigionieri politici e l’avvio di colloqui per porre fine alla crisi. (Fim)