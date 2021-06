Roma: per un parcheggio lite a Tor Bella Monaca, coinvolta Tiziana Ronzio di Tor più Bella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite per un parcheggio ha innescato tensioni, ieri sera a Tor Bella Monaca, tra la famiglia di Tiziana Ronzio, fondatrice dell’associazione Tor più Bella e la famiglia di Giuseppe Moccia, pregiudicato della zona. I primi a litigare sono stati due giovani proprio per un posto auto: il figlio di Ronzio ed un altro giovane. Alla lite ha preso parte anche Giuseppe Moccia, che, all’arrivo dei carabinieri, gli si è scagliato contro venendo arrestato. Poco dopo sul posto sono arrivate anche le mamme, Tiziana e la madre di Moccia che hanno iniziato a litigare costringendo i carabinieri ad un nuovo intervento per ristabilire l’ordine. Al momento non risultano denunce di parte.(Rer)