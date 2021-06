Giappone: Covid, governo considera adozione passaporto vaccinale per viaggi all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese sta considerando di adottare il passaporto vaccinale per i cittadini che intendono viaggiare all’estero. Secondo il quotidiano “Japan Times”, le autorità stanno valutando questa opzione in quanto "sempre più Paesi richiedono il pass come misura di controllo alle frontiere". Un gruppo composto da funzionari del ministero degli Esteri e della Salute, con a capo il segretario di gabinetto Katsunobu Kato, sta esaminando la questione, considerando l’ipotesi di specificare nel certificato la data e l’autore della vaccinazione. Il passaporto consisterà inizialmente in un documento cartaceo, ma in futuro potrebbe essere disponibile su un’applicazione per il cellulare. Le autorità, inoltre, dovrebbero negoziare con gli altri Paesi la possibilità di evitare la quarantena in entrata ai cittadini giapponesi muniti di certificato vaccinale, e Kato ha assicurato che "terremo più discussioni per rispondere bene alle decisioni prese all'estero". In Giappone, intanto, la campagna di immunizzazione ha accelerato, con l’apertura di centri vaccinali di massa e la possibilità di ricevere una dose di vaccino contro il coronavirus presso aziende e università, a partire dal 21 giugno. (Git)