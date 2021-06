Cultura: Sorgente group, da oggi terza puntata "Capolavori" di Claudio Strinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi è disponibile nel web la terza puntata dei racconti d’arte di Claudio Strinati nella serie "Dieci capolavori della Fondazione Sorgente Group in cinque secoli". Lo comunica in una nota Sorgente Group. "Il terzo appuntamento con Strinati, Direttore scientifico della Fondazione Sorgente Group, presieduta da Valter Mainetti e da sua moglie Paola, racconta la musica dal cielo che scaturisce dalla Santa Cecilia con l’organo portatile, un’altra Santa e un putto, opera matura di Giuseppe Cesari, detto Cavalier d’Arpino, eseguita intorno al 1630 nell’ultimo decennio di attività dell’artista. Infatti, in occasione dell’esposizione del dipinto Santa Cecilia, concesso in prestito a Pisa presso il Palazzo dell’Opera per la mostra Orazio Riminaldi. Un maestro pisano tra Caravaggio e Gentileschi”, la Fondazione ha voluto rendere omaggio al celebre pittore. Nel racconto di Strinati il Cavalier d’Arpino ritrae la Santa, la vergine fanciulla devota a Dio che si converte al cristianesimo, come incarnazione della dolcezza femminile, dell’estasi e della giovinezza, virtù che si sublimano in spiritualità superiore". (segue) (Com)