Cinema: regista romeno Radu Jude al Festival dei popoli di Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival Internazionale del Film documentario di Firenze presenta, sotto il titolo "Popoli Reloaded", un'edizione speciale del festival che avrà come ospite d'onore il regista romeno Radu Jude, vincitore dell’Orso d’Oro alla 71ma edizione del Festival Internazionale del Film di Berlino. Lo riferisce l'Accademia di Romania a Roma sul suo sito web. Il programma dell’edizione speciale presenterà una selezione di 18 film documentari divisi in quattro sezioni: Romania Facing the Past: il cinema di Radu Jude – sezione coordinata da Roberto Manassero e realizzata in collaborazione con l’Accademia di Romania in Roma; Diamonds are Forever, film dall’archivio del Festival dei Popoli – sezione coordinata da Daniele Dottorini; Doc Explorer, la sezione sperimentale del Festival e Lo splendore della vita: il cinema di Tizza Covi e Rainer Frimmel – sezione coordinata da Daniela Persico in collaborazione con il Forum Austriaco di Cultura di Roma. (segue) (Res)