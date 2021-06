Cinema: regista romeno Radu Jude al Festival dei popoli di Firenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione Romania Facing the Past: il cinema di Radu Jude è un omaggio, curato da Roberto Manassero, al regista romeno Radu Jude, tra le voci più interessanti di una cinematografia nazionale che negli anni Duemila si è imposta come vera e propria Nouvelle Vague. L’Accademia di Romania in Roma, in partenariato con l’Istituto Italiano per il Film di Documentazione Sociale, sostiene la presenza del regista romeno Radu Jude all’edizione speciale del Festival dei popoli dove verranno presentati, nel periodo 14-17 giugno 2021 i seguenti film: Aferim!(2015), The Dead Nation(2017), I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians (2018), The Marshall’s Two Executions (2018), The Exit of the Trains (2020) e Uppercase Print(2020). La presenza del regista romeno si concluderà con un masterclass sostenuto nel 17 giugno 2021, ore 18:00, presso il cinema La Compagnia di Firenze. (Res)