Malta: omicidio Caruana Galizia, oggi testimonianza dell'assassino Vince Muscat

- Vince Muscat, uno dei presunti assassini di Daphne Caruana Galizia, dovrebbe testimoniare oggi sul suo ruolo nell'omicidio della giornalista maltese. Lo riferisce il portale "Times of Malta", spiegando che Muscat verrà ascoltato nel contesto della raccolta delle prove contro Yorgen Fenech. Muscat ha ammesso di essere uno degli assassini di Caruana Galizia e sta scontando una pena detentiva di 15 anni per l'omicidio. È la prima volta che Muscat testimonia nel caso contro Fenech, accusato di complicità in quell'omicidio della giornalista, avvenuto nel 2017. (Res)