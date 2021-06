Repubblica Ceca: sottosegretario agli Esteri Chmelar in visita in Italia il 9-10 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni 9 e 10 giugno, il sottosegretario di Stato agli Esteri della Repubblica Ceca, Ales Chmelar, sarà in visita in Italia. Durante la sua visita Chmelar incontrerà gli omologhi Manlio Di Stefano, Benedetto della Vedova, e il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola, con i quali discuterà sia le questioni attuali riguardanti l'agenda europea, nonché le possibilità di rafforzare le relazioni bilaterali tra la Repubblica Ceca e l´Italia. Chmelar incontrerà inoltre i rappresentanti della banca centrale italiana. La visita mira a ripristinare dopo la pandemia la tradizione delle regolari visite diplomatiche e politiche ad alto livello tra la Repubblica Ceca e l´Italia, e di rilanciare gli scambi bilaterali in tutti i settori, sia nel contesto del rafforzamento del partenariato con l'Italia, sia in vista della presidenza della Repubblica Ceca del Consiglio dell'Ue, nel 2022. (segue) (Res)