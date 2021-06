Giappone: Olimpiadi Tokyo, giornalisti stranieri saranno monitorati tramite Gps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giornalisti stranieri che arriveranno in Giappone per coprire le Olimpiadi di Tokyo saranno monitorati tramite Gps per garantire che non lascino le aree consentite, come hotel e sedi sportive. Lo ha annunciato il presidente dei Giochi olimpici, Seiko Hashimoto, durante una riunione del comitato esecutivo per le Olimpiadi. “Il numero di alloggi da utilizzare per i giornalisti in visita sarà limitato a circa 150, rispetto ai 350 originariamente previsti”, ha aggiunto Hashimoto. Le Olimpiadi di Tokyo, che si terranno dal 23 luglio prossimo, sono state fortemente contestate dai cittadini, per il timore che possano causare un’ulteriore impennata dei casi di Covid nel Paese, che sta attualmente affrontando la sua quarta ondata di infezioni. Secondo l’ultimo sondaggio effettuato dal quotidiano "Yomiuri Shimbun", tuttavia, il sostegno dell’opinione pubblica ai Giochi è aumentato, con il 24 per cento degli intervistati favorevole all’evento, ma con una presenza limitata di spettatori. Il 26 per cento dei giapponesi sarebbe favorevole allo svolgimento dei Giochi solo a porte chiuse, mentre il 48 per cento continua a ritenere opportuna la loro cancellazione, una percentuale assai inferiore al 59 per cento rilevato lo scorso maggio. (Git)