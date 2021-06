Vaccini: Moratti, Regione Lombardia al lavoro per consentire prenotazioni anche a irregolari sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Lombardia è al lavoro per sviluppare una funzionalità che consenta anche ai cittadini stranieri in attesa di definizione delle procedure di emersione di poter prenotare la vaccinazione anti-Covid. Lo ha dichiarato la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti, rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione a risposta immediata del consigliere di +Europa Michele Usuelli in merito alle iniziative per garantire l'accesso alla vaccinazione alle persone non in regola con le norme sul soggiorno. "Con riferimento ai cittadini stranieri in attesa della definizione delle procedure di emersione, Regione Lombardia sta sviluppando una funzionalità che permetterà la prenotazione della vaccinazione sulla piattaforma regionale anche con codice fiscale numerico e tessera sanitaria provvisoria" ha detto Moratti. "A tal fine le prefetture stanno trasmettendo alla regione gli elenchi completi dei cittadini stranieri in attesa di definizione della procedura di emersione. Per quanto concerne la possibilità di vaccinare cittadini in possesso di Codice Stp, da alcune settimane è in corso un confronto a livello nazionale. Non appena la questione verrà definita e in attesa degli elenchi che dovranno arrivarci dal ministero salute dei codici Stp inseriti nel sistema della tessera sanitaria, la Regione attiverà tempestivamente i protocolli necessari per la vaccinazione di queste persone. Le norme in vigore prevedono che i codici Stp vengano rilasciati dalle strutture di ricovero pubbliche, dalle Asst o dalle Irccs e dalle Ats". (Rem)