Droga: sequestrati 15 milioni di euro di cocaina a Gibilterra, 20 arresti

- È di 20 arresti e di 15 milioni di euro sequestrati il bilancio provvisorio di una vasta operazione anti-droga che la Guardia civil sta effettuando a Gibilterra contro il traffico internazionale di cocaina. Come riferisce il quotidiano "Abc", in due perquisizioni effettuate ad Algerciras (Cadice), gli agenti hanno scoperto 15 milioni di euro, la più grande quantità di denaro illecito sequestrata negli ultimi anni. Nell'operazione sono stati mobilitati circa 500 agenti che stanno conducendo ricerche simultanee in 34 zone tra Algeciras San Bernabé, San García, Marbella (Malaga), Ayamonte (Huelva) e Vizcaya.(Spm)