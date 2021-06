Sardegna: furbetti del vaccino, Procura vaglia posizioni di un centinaio di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni avrebbero saltato la fila per la vaccinazione anti-Covid, altri avrebbero ottenuto un cambio di siero rispetto a quello inizialmente previsto. Sono i due aspetti dell'inchiesta per peculato e abuso condotta dalla procura di Cagliari (il pm titolare è Giangiacomo Pilia) che scava nella lista di un centinaio di nomi di possibili "furbetti". L'indagine è al momento senza indagati e punta a verificare se qualcuno, illecitamente, sia stato vaccinato al posto di chi ne aveva diritto nel capoluogo, nell'area metropolitana, nel Sulcis Iglesiente e nel Medio Campidano. Centinaia i documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza alla sede Ats di Cagliari: i militari hanno anche segnalato quelle persone che potrebbero aver ricevuto il siero anti-Covid senza una reale urgenza. La lista iniziale di una cinquantina di nomi si è arricchita di nuovi nominativi: si tratterebbe di politici e giornalisti e ci sarebbe anche chi si è spacciato per rappresentante delle forze dell'ordine. Occorre capire chi fra costoro abbia avuto effettivamente diritto all'inoculazione del siero e chi no e chi abbia ottenuto, senza averne diritto, il cambio del tipo di vaccino. (Rsc)