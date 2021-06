Polonia: capogruppo di PiS non si scuserà per le accuse rivolte a Tikhanovskaja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del partito polacco Diritto e giustizia (PiS), Ryszard Terlecki, non si scuserà per le accuse rivolte alla leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaja. Lo rende noto oggi l'agenzia di stampa "Pap". Terlecki, che è anche vicepresidente del Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, ha detto di avere scritto una lettera a Tikhanovskaja nella quale ha spiegato "con chi ha a che fare", riferendosi all'opposizione polacca e in particolare al sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski. Cionondimeno, "di sicuro non mi scuserò", ha dichiarato. Terlecki ha aggiunto che la lettera "sarà pubblica". Venerdì scorso la politica bielorussa è stata in Polonia proprio su invito del primo cittadino della capitale. Trzaskowski ha approfittato dell'occasione per invitare Tikhanovskaja anche a un evento da lui organizzato e intitolato "Campus Polonia del futuro", che si terrà tra fine agosto e inizio settembre. In risposta a ciò, Terlecki ha scritto su Twitter che "se Tikhanovskaja vuole pubblicizzare un'opposizione antidemocratica in Polonia e apparire a un evento di Trzaskowski, cerchi aiuto a Mosca. Noi sosterremo un'opposizione bielorussa che non sta dalla parte dei nostri avversari". In relazione a queste parole, i gruppi parlamentari di Polska 2050 e di Lewica esigono la rimozione di Terlecki dalla funzione di vicepresidente del Sejm. (Vap)