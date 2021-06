Decreto Riaperture: Fornaro (Leu), provvedimento va nella direzione giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, ha affermato: "Mai come in questo momento, a pochi tornanti dalla vetta, dobbiamo tenere questo comportamento, di tenere la barra dritta". Intervenendo in dichiarazione di voto in Aula sulla fiducia posta dal governo sul decreto Riaperture, il parlamentare ha parlato di "provvedimento che va nella direzione giusta. Dobbiamo andare avanti con prudenza. Come avrebbe detto Guglielmo Epifani - ha concluso un commosso Fornaro, ricordando il collega di partito scomparso ieri - la ripartenza non può e non deve abbassare l’asticella della sicurezza sui posti di lavoro". (Rin)