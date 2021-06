Perù: presidenziali, Osa fa appello a mantenere clima di tranquillità in vista dei risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione egli stati americani (Osa) ha lanciato un appello ai candidati al secondo turno delle elezioni presidenziali in Perù a comportarsi con responsabilità per mantenere un clima di tranquillità e pace sociale in vista dei risultati ufficiali del voto. In un comunicato la missione di osservazione elettorale dell’organismo panamericano si congratula per il buon andamento del processo elettorale e “spera che questo atteggiamento democratico continui a prevalere e che eventuali disaccordi vengano risolti attraverso i canali legali a disposizione”. L’Osa rivolge un appello ai cittadini e agli attori politici ad attendere pazientemente e con calma che i risultati ufficiali vengano diffusi dalle autorità e a comportarsi con responsabilità e spirito democratico in questa fase del processo. “La loro condotta in queste ore cruciali sarà decisiva per mantenere un clima di tranquillità e pace sociale nel Paese”, si legge. (segue) (Brb)