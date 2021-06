Perù: presidenziali, Osa fa appello a mantenere clima di tranquillità in vista dei risultati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il testa a testa tra i candidati alla presidenza del Perù dopo il secondo turno disputato domenica 6 giugno. Con il 94,06 per cento delle schede scrutinate, l'esponente della sinistra Pedro Castillo è ora accreditato del 50,28 per cento dei voti, contro il 49,71 per cento di Keiko Fujimori. Ma l'esito finale è reso altamente incerto dall'esiguo scarto in termini di voti, meno di centomila, e da alcune variabili in campo. L'incognita maggiore continua ad essere quella del voto dei peruviani all'estero, la cui contabilità procede a rilento e che gli analisti ritengono essere sostanzialmente favorevole alla figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori. L'ultimo aggiornamento, poco prima delle 23 ore locali, corrispondeva al 28,7 per cento delle schede scrutinate e dava a Keiko un 64,4 per cento dei voti contro il 35,6 per cento di Castillo. Uno scarto però ridotto rispetto al primo conteggio fatto sull'11 per cento dei voti, quando la leader conservatrice doppiava i voti del "maestro" Castillo. (segue) (Brb)